Son Mühür- Yalova’da şarkıcı Güllü’nün evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya çıkan yeni deliller, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.

“Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme”

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılık tarafından “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma dosyasına giren yeni ifadeler ve dijital kayıtlar, cinayetin planlı işlendiği iddialarını güçlendirmişti.

Aynı odada bulunan kişi cinayeti itiraf etti

Cinayet sırasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu’nun emniyette verdiği ifade ise olayın perde arkasını ortaya çıkarmıştı. Ulu, ifadesinde yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

“Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönmüştü. O sırada Tuğyan, dizlerinin biraz yukarısından sarılarak Gül Anne’yi itti. Dengesini kaybedip aşağı düştü. Şok oldum. Sonrasında bana ‘koş’ dedi ve birlikte aşağı indik.”

Kızının sevgilisine attığı mesajlar ortaya çıktı

Soruşturma derinleştikçe, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesiyle yaşadığı her tartışmayı sistematik şekilde kayıt altına aldığı ve bu kayıtları sevgilisi Kervan’a gönderdiği belirlenmişti. Mesajlarda Güllü’ye yönelik kullandığı ifadeler dikkat çekmişti.

“Seni hazmedemiyorum, seni kıskanıyorum”

Dosyaya giren yazışmalarda Tuğyan’ın annesine yönelik, “Seni hazmedemiyorum, seni kıskanıyorum” ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Ayrıca ortaya çıkan bir ses kaydında, Güllü’nün çocuklarının annelerinin e-posta şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

“İkisinden de bıktım” diyerek öfkesini sevgilisine anlattı

Sabah'ın haberine göre; yeni deliller arasında, Tuğyan’ın üvey annesi Nilüfer ile yaptığı telefon görüşmelerinin ekran görüntülerini alarak sevgilisi Kervan’a gönderdiği mesajlar da yer aldı.

Mesajlarında anne ve babasına yönelik ağır ifadeler kullanan Tuğyan’ın, “Bıktım, annem ve babamın Allah belasını versin” sözleri dikkat çekti.

“Beni katil edecekler” sözleri ortaya çıktı

Tuğyan’ın sevgilisine gönderdiği mesajlarda, annesi hakkında şu ifadeleri kullandığı belirlendi:

“Annem çok yalancı bir kadın. Bizi kandırmış. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum. Beni katil edecekler. Yarın anneme ne yapacağımı biliyorum.”

Geçmişe dair iddialar ve aile içi hesaplaşma

WhatsApp yazışmalarında Tuğyan’ın, üvey annesinin anlattıklarını da sevgilisiyle paylaştığı görüldü. Mesajlarda, ailesinin geçmişine dair çarpıcı iddialar yer aldı. Tuğyan’ın, “Annem geçmişi yalan anlatıyor. Önce babama düşman ediyor, sonra sevdirmeye çalışıyor” sözleri soruşturma dosyasına girdi.

“Seni anneannene çöp gibi attı” mesajları kayıtlara geçti

Dosyadaki mesajların devamında Tuğyan’ın, annesinin kendisini küçük yaşta anneannesine bıraktığını iddia ederek, “Seni anneannene çöp gibi attı” ifadelerini kullandığı görüldü.