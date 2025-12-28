Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel, rolü ve diziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncu, projeleri seçerken karakterle kurduğu bağın belirleyici olduğunu vurgularken, Zeynep karakterinin kendisi için özel bir yerde durduğunu söyledi.

“Bir karakterle bağ kuramazsam projede zorlanırım”

Cemre Baysel, rol seçiminde en önemli kriterinin karakterle arasında oluşan duygusal bağ olduğunu ifade etti.

Oyuncu, bir projeyi kabul etmeden önce kendisine şu soruları sorduğunu belirtti: “Bu karaktere ben ne katabilirim, karakter bana ne kadar yakın?”

Bu sorgulamanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Baysel, Zeynep karakterinin bu açıdan oldukça kolay şekillendiğini söyledi.

“Zeynep’te kendimden parçalar buldum”

Baysel, Zeynep karakteriyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı: “Zeynep’te kendimden parçalar buldum. Bu da karakteri daha doğal oynamamı sağladı.”

Oyuncu, karakterle empati kurmanın performansını doğrudan etkilediğini vurgularken, izleyiciyle kurulan bağın da bu sayede güçlendiğine dikkat çekti.

"Zeynep'le açık sözlülüğümüz benziyor"

Zeynep karakterinin en belirgin özelliklerinden birinin açık sözlülüğü olduğunu söyleyen Baysel, bu yönün kendisiyle de örtüştüğünü ifade etti.

“Zeynep çok açık sözlü. Ben de öyleyim. O bazen yerli yersiz konuşabiliyor, ben o kadar değilim ama açık sözlülüğümüz benziyor” diyen oyuncu, karakterin samimi yapısının izleyiciye geçtiğini belirtti.

"Çatışma hikayeye güç kattı"

Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin başarısından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Baysel, hikayenin ilk bölümden itibaren güçlü bir zemin yakaladığını dile getirdi.

Dizide Serhat ile Zeynep arasındaki uyumsuzluğun bilinçli bir tercih olduğunu belirten oyuncu, “Aslında bir uyumsuzluk var ama izleyici bunu sevdi. Bu çatışma hikayeye güç kattı” ifadelerini kullandı.

“Nokta atışı yapan bir oyuncu”

Set ortamının oldukça uyumlu ve disiplinli olduğunu söyleyen Cemre Baysel, ekip arkadaşları hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

“Murat’la çalışmak çok keyifli. Doğru zamanda doğru yerde, nokta atışı yapan bir oyuncu. Kendisine bu konuda hayranım” diyen Baysel, yönetmen ve ekip uyumunun dizinin başarısında önemli rol oynadığını vurguladı.

“Zeynep’le gerçek hayatta arkadaş olurdum”

Zeynep karakterine duyduğu sempatiyi dile getiren Baysel, karakteri gerçek hayatta da arkadaş olarak görmek isteyeceğini söyledi.

“Zeynep’le dışarıda arkadaş olurdum. Herkesin hayatında onun gibi güçlü, ne dediğini bilen ve fikrine saygı duyulan bir arkadaşı olmalı” sözleriyle karaktere olan bağlılığını ifade etti.