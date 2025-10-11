Yade Arayıcı, çocuk yaşta televizyon dünyasına adım atan genç bir oyuncu. 2017 yılında İstanbul’da doğdu ve şu anda 8 yaşında. Yade Arayıcı, enerjisi ve doğal oyunculuğu ile kısa sürede ekranların sevilen çocuk isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk kariyerine İstanbul Çocuk Ajansı aracılığıyla başladı ve reklam filmlerinde de rol aldı.

Dizilerde gösterdiği performans ile dikkat çeken Yade Arayıcı, özellikle Kanal D’nin Güller ve Günahlar adlı dizisinde Kader karakterini canlandırıyor. Kader; güçlü, sevecen ve adaletli kişiliğiyle izleyici karşısına çıkan bir çocuk. Yade, bu rolün yanı sıra 2023 yılında Benim Güzel Ailem dizisinde ve Halkbank’ın reklam filminde de yer aldı. Son dönemde ise Yoksulluk adlı dizinin ana kadrosuna seçildiği bildirildi.

Yade Arayıcı Kimdir?

Yade Arayıcı, 2017’de İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa küçük yaşta reklam filmleriyle başladı ve İstanbul Çocuk Ajansı ile çalışmaya devam etti. Güler yüzü ve başarılı performanslarıyla sektörün aranan çocuk oyuncuları arasında bulunuyor.

Kader karakteri, dizi senaryosunda zekası, iyi yürekliliği ve adalet duygusuyla ön plana çıkıyor. Küçük yaşına rağmen yaşadığı travmalara, gördüğü şiddete ve yalnızlığa rağmen umudunu kaybetmiyor. Dizinin ilk bölümlerinde Kader’in Serhat’a “Baba” diyerek sarılması ve duygusal anlar yaşanması izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Zeynep karakterinin Kader’e sahip çıkması, iki karakter arasında anne-kız bağı olup olmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Bu gizem ve duygusal bağ, ilerleyen bölümlerde hikayenin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Yade Arayıcı Kaç Yaşında?

Yade Arayıcı, 8 yaşında. Doğum tarihi 2017 ve doğum yeri İstanbul. Yade Arayıcı’nın doğal oyunculuğu ve sahne performansı sosyal medyada çok konuşuluyor. Karakterin dramatik yolculuğu, dizinin ana temasını da şekillendiriyor. Kader’in hikayesi, “Bir çocuğun kaderini kim çizer?” sorusuna yanıt arıyor ve izleyiciyi derinden etkiliyor. Güller ve Günahlar, Kader’in umutla örülü hayatı üzerinden aile, sevgi ve iyilik kavramlarını ekrana taşıyor.

Hangi Dizilerde Oynadı?

Yade Arayıcı, televizyon kariyerinde farklı yapımlarla izleyici karşısına çıktı. Özellikle Güller ve Günahlar dizisinde “Kader” karakteriyle tanındı. Daha önce “Benim Güzel Ailem” dizisinde ve Halkbank reklamında rol aldı. Son olarak Yoksulluk adlı dizinin kadrosunda yer aldığı açıklandı. Oyuncunun Instagram’da @yadearayicii hesabı ile sosyal medyada paylaşımlar yaptığı biliniyor.

Yade Arayıcı, çocuk yaşta elde ettiği başarılarla geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor ve yeni projelerde yer alması bekleniyor.