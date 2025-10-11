Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar dizisi, hem kadrosu hem de mekan seçimleriyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Dizi, aile sırları ve aşk ile ihanetin iç içe geçtiği bir hikaye sunuyor. Dizi severler, projenin nerede çekildiği ve karakterlerin yaşadığı ortamların gerçek adreslerini merak ediyor.

2025 yılının sonbahar sezonunda Kanal D'de ekrana gelen bu dizi, seyirciyi entrika dolu bir dünyaya davet ediyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolde yer aldığı proje, İstanbul’un farklı bölgelerinde geçen sahneleriyle de şehir hayatının farklı yönlerini ekrana taşıyor.

Güller ve Günahlar Dizisi Nerede Çekiliyor?

Güller ve Günahlar dizisinin ana çekim merkezi İstanbul. Dizinin seti, şehrin Avrupa yakasında kurulu. Sahne geçişleri sırasında İstanbul'un hem yüksek sosyete bölgeleri hem de mahalle yaşamına dair detaylar izleyiciye yansıtılıyor. Özellikle dış mekan çekimlerinde Boğaz manzaralı alanlar tercih ediliyor ve bu da projeye görsel zenginlik katıyor. Mahalle atmosferini yansıtmak amacıyla Galata sokakları, Kuzguncuk ve kimi zaman Beşiktaş ile Emirgan gibi semtlerde de çekimler yapılıyor. Bunun yanı sıra, iç mekan sahneleri için özel olarak hazırlanan stüdyolar kullanılıyor.

Serhat’ın Evi Nerede?

Dizide Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat karakterinin evi, gösterişli taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Serhat’ın lüks yaşamını simgeleyen bu taş ev, Beykoz’un Göllü Köyü’nde yer alıyor. Bu çiftlik evinin daha önce başka projelerde kullanılmadığı belirtiliyor. Özel konumu sayesinde hem doğayla iç içe hem de İstanbul’un merkezine yakın bir yaşam alanı diziye aktarılıyor.

Serhat’ın evine yapılan çekimlerde genellikle geniş açılı planlar ve doğal ışık ön planda kullanılıyor. Zenginlik, doğallık ve modern hayatın etkileri evin dekorasyonunda da öne çıkıyor.

Güller ve Günahlar Oyuncuları Kimler?

Başrolde Murat Yıldırım (Serhat) ve Cemre Baysel (Zeynep) bulunuyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Oya Unustası, Serdar Orçin, Gülenay Kalkan, Ahmet Saraçoğlu, Doğaç Yıldız, Emel Çölgecen, Yade Arayıcı ve Beren Gençalp gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Oyuncuların yaşları ve kariyer geçmişleri diziye tecrübe katıyor. Örneğin, Murat Yıldırım 46 yaşında, Cemre Baysel ise 26 yaşında. Bu yaş farkı iki karakterin hikayedeki dengesi açısından dikkati çekiyor.

Güller ve Günahlar Konusu

Hikaye, iş insanı Serhat'ın eşinin sakladığı sırlarla sarsılan yaşamında, yollarının fakir mahallenin cesur kızı Zeynep’le kesişmesini anlatıyor. Klasik Yeşilçam atmosferinden esinlenen senaryoda aile bağları, güven kaybı, yeni başlangıçlar ve beklenmedik aşk temaları işleniyor. Projenin yönetmenliğini ise Deniz Can Çelik üstleniyor.

Güller ve Günahlar dizisi, hem mekansal çeşitliliğiyle hem de kadrosunun performansıyla, sezonun iddialı yapımları arasında öne çıkıyor. Oyuncuların uyumlu çalışması ve teknik detaylara verilen önem, projeyi izleyici açısından daha etkileyici bir hale getiriyor.