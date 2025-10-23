Üniversite öğrencilerine iş deneyimi ve maddi destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, her yıl binlerce genç tarafından takip ediliyor. Başvuru süreci sona erdikten sonra gençler, sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. Özellikle programa başvuruda bulunanlar, sorgulama ekranı ve resmi bilgilendirme platformlarını sıkça inceliyor.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında sunulan imkanlar ve başvuru sonuçlarının öğrenilme yöntemleri, gençlerin iş yaşamına daha hazırlıklı şekilde adım atmaları için tasarlandı. Programa katılım sağlayanlar haftada üç gün çalışma hakkına sahip olurken, her gün için belirlenen maddi desteklerle eğitim ve iş deneyimi bir arada yürütülüyor.

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim dönemlerinde çalışma fırsatı yakalamasını ve mezuniyet sonrası iş bulma şanslarını artırmasını amaçlıyor. Gençler kampüs ortamında veya kendi uzmanlık alanlarında haftada azami üç gün çalışabiliyor. Program kapsamında her gün için 1.083 TL ödeme alınabiliyor. İŞKUR, kısa vadeli sigorta primlerini karşılayarak katılımcılara güvence sağlıyor. Program, maddi yardım dışında CV hazırlama, mülakat teknikleri ve iş bulma motivasyonu gibi eğitimlerle destekleniyor.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Başvuru sonuçları, üniversitelerin kendi takvimine göre belirleniyor. Sonuçlar, öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin resmi web sitesinde ve İŞKUR’un genclik.iskur.gov.tr adresinde yayınlanıyor. Ayrıca İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden de bilgilendirme yapılıyor. Öğrenciler, bu platformdan sadece başvuru durumlarını değil, kura sonuçlarını ve eğitim içeriklerini de görüntüleyebiliyor. Her öğrenci haftada en fazla üç gün, aylık ise maksimum 14 gün çalışabiliyor.

Kimler Başvurabilir?

Programa yalnızca üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Türkiye’de örgün eğitim gören, 18 yaşını doldurmuş ve aktif olarak sosyal güvencesi olmayan öğrenciler öncelikli kabul ediliyor. Her yıl belirli sürelerle açılan başvuru ekranı, üniversitelerin akademik takvimine uyumlu bir şekilde çalışıyor.

İŞKUR Gençlik Programı, iş dünyasında ilerlemek isteyen gençlere çalışma disiplini ve tecrübe kazandırırken, başvuru sonuçları ise hem kurumsal hem de dijital platformlardan kolayca takip edilebiliyor. Bu uygulama, öğrencilerin finansal olarak desteklenmesiyle birlikte iş hayatına daha donanımlı başlamalarını sağlıyor.