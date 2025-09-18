Son Mühür- Türk müziğinin usta ismi Gülden Karaböcek, eserlerinin izinsiz kullanımına karşı hukuki mücadele başlattı.

Sanatçı, 100’den fazla şarkısının dijital platformlarda izinsiz yayımlandığını öne sürerek Jet Plak Yapım Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne dava açtı.

Eserler dijital platformlarda izinsiz kullanıldı iddiası

Hürriyet'in haberine göre; Karaböcek, söz konusu şirketin kendi rızası ve herhangi bir yasal dayanak olmadan eserlerini ticari kazanca dönüştürdüğünü belirtti. Bu durumun hem maddi hem de manevi haklarını ihlal ettiğini ifade eden sanatçı, konuyu yargıya taşıdı.

Dava İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Jet Plak’ın Karaböcek’e ait 100’ün üzerinde müzik eserini izinsiz biçimde kullandığına yer verildi. Sanatçının avukatı Ferdağ Ergin Öztürk, mahkemeye sunduğu dilekçede telif hakkı ihlallerine dikkat çekti.

“Müvekkilimin hakları telafisi imkansız zarara uğradı”

Avukat Ferdağ Ergin Öztürk, dilekçede şu ifadeleri kullandı: “Jet Plak şirketi, herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın müvekkilin eserlerini izinsiz kullanmakta, haksız ve hukuksuz olarak ticarete konu etmektedir.

Müvekkilimin maddi ve manevi hakları telafisi imkansız zarara uğramıştır. Davalı şirketin müvekkilin eserleri üzerine yaptığı haksız tecavüzün tespitini talep ediyoruz.”

50 bin liralık tazminat talebi

Dava dilekçesinde ayrıca, şimdilik 50 bin liralık maddi ve manevi tazminatın faiziyle birlikte Jet Plak’tan tahsil edilmesi talep edildi. Hukuk sürecinin ilerleyen aşamalarında tazminat miktarının artabileceği belirtiliyor.