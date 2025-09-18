Son Mühür- Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Şemsettin Sak’ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

"Seninle beraber benden de çok şey gitti"

Instagram hesabından bir metin yayınlayan oyuncu, babasına hitaben şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“16 Eylül 2024’te, seninle beraber benden de çok şey gitti, canım babam. Senin acınla anladım ki benim canım hiç yanmamış.”

“Koca bir yıl nasıl geçti..."

Ünlü oyuncu, paylaşımında bir yıllık sürecin kendisi için ne kadar zor geçtiğini şu ifadelerle anlattı:

“Bir yıldır yaşadığım şeyin tarifi yok bende. Hala soruyorum - hem kendime hem sana: Nerdesin?”

Sak, babasının anısını şu sözlerle yaşattığını belirtti: “Bazen rüyalarımdasın. Taklidini yaptığımda sesimdesin. İyilik yaptığım her an mutluluğumdasın.

Özlediğim zaman aynadaki gözlerimdesin. Sevdiklerinin anılarındasın. İyileştirmek için gece gündüz koşturduğun hastalarının dualarındasın. Şifa bulan herkesin dilindesin. Sivas’ın tüm sokaklarındasın, elinde o siyah çantanla...”

Maneviyatla ayakta duruyor

Ünlü oyuncu, babasının öğretileriyle hayata tutunduğunu da vurguladı: “Koca bir yıl nasıl geçti, en büyük şahidimsin baba. Kavuşacağımız güne kadar — senin öğrettiğin maneviyatla ayakta kalacağım; iyi biri olmaya gayret edeceğim. Kızın seni çok seviyor.”

Şemsettin Sak neden vefat etti?

İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak, Sivas’ta tanınan ve sevilen bir hekimdi. Hastalarına şifa dağıtmasıyla bilinen Sak, geçtiğimiz yıl 75 yaşında mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti.