Son Mühür/Merve Turan- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasaklı ve uyarıcı madde kullanımı iddiasıyla 8 Ekim sabahı 19 ünlü ismin evine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı belirtilirken, isimler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

8 kişinin testi pozitif çıktı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan saç ve kan tahlilleri sonucunda, 19 kişiden 8’inin test sonucu pozitif çıktı. Pozitif çıkan isimler arasında Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım yer aldı.

Gülben Ergen’den tepki: “Özel hayat neden kamuya açıklanıyor?”

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, test sonuçlarının kamuoyuna yansımasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hangi sanatçının reçeteli ilaç kullandığını neden milyonlar öğreniyor? İnsanların hayatındaki bu kadar özel detay neden kamuya taşınıyor? Ünlü olmak suç mu? Ailelerin, hayat değerlerinin hiç mi önemi yok? Bu uygulama farklı meslek gruplarına da yapılabilir mi?”

Sosyal medyada tartışma başladı

Gülben Ergen’in tepkisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, özel hayatın gizliliği ve ünlü isimlerin yargılanma süreçleri hakkında tartışmalara katılırken, konunun hukuki ve etik boyutları gündeme geldi.