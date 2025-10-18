İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion’da oynayan Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij, ilk çocuklarını dünyaya getirdi. Çift, kızlarına Felicia Sofia adını verdi. Kadıoğlu, Bu mutlu anı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ferdi Erenay Kadıoğlu, 1999 doğumlu ve Hollanda'da yetişmiş Türk milli futbolcudur. 14 Temmuz 2018'de Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Kadıoğlu, kısa sürede U21 takımında forma giymeye başladı. Başarılı performansıyla dikkat çeken futbolcu, Ağustos 2024'te Premier League ekiplerinden Brighton'a transfer olarak Türk futbol tarihinin en yüksek satış rekorunu kırdı. 23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklif eden Kadıoğlu, bu özel anı sosyal medya hesabından "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla paylaştı. Çift henüz resmi nikah kıymadı.