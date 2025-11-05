Son Mühür/ Merve Turan- Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ABD’de bir dizi konser veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yoğun programının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Ergen, konser sonrası akşam saatlerinde bornozuyla dışarı çıktığı anları takipçileriyle paylaştı. Sokaklarda kısa bir yürüyüş yapan ünlü isim daha sonra bir hamburgerciye girdi.

“Kimseye dert olmadı”

Paylaşımına esprili bir not düşen Ergen, “Aaa ne büyük ayıp tü tü tü. Bornozla hamburgerciye mi gidilir? Yurt dışında kimsenin umrunda değil. Millet maç izliyordu, kimseye dert olmadı bornozlu bir kadının gelişi” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem oldu

Gülben Ergen’in bornozlu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı ünlü şarkıcının rahat tavırlarını yorumladı.