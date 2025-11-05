Son Mühür- 15 Ekim’de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Fatih Ürek’e ilk müdahalenin ardından anjiyo operasyonu uygulanmıştı. Sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakımda uyutularak tedavi altına alındı. Doktorlar, Ürek’in sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve mevcut seyrin stabil olduğunu bildirdi.

20 dakika kalbi durdu

Kalp krizi sırasında sanatçının kalbinin 20 dakika boyunca durduğu, uygulanan CPR müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ürek’in yoğun bakım süreci devam ederken, geçmiş günlerde sosyal medyada yayılan “öldü” iddiaları aile ve sağlık ekibi tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.

Sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu yönündeki iddialara ilişkin ise sağlık ekibi yorum yapmaktan kaçındı ancak tedavinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kritik gelişmeyi Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı

Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin son bilgi, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan geldi. Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programına katılan Müftüoğlu, sanatçının yoğun bakımda 22’nci gününde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığını söyledi. Müftüoğlu, bu hareketin refleks kaynaklı olabileceğini ancak aynı zamanda bir tepki işareti olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Tedavi süreci titizlikle izleniyor

Hastane ekibi, Fatih Ürek’in genel durumunun izlenmeye devam ettiğini, tedavinin uzun soluklu ve hassas bir süreç olduğunun altını çiziyor. Sanatçının sevenleri ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmayı sürdürüyor.