Son Mühür - Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, dün takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra ilk antrenmanını yaptı. Tesislerde herkesle tek tek selamlaşan Fransız futbolcu, antrenmanın tamamına katıldı.
Forma şansı istedi
Antrenman sonrasında teknik direktör Domenico Tedesco ile kısa bir görüşme yapan Guendouzi’nin, bugün oynanacak derbide forma giymek istediği bildirildi. Fiziksel olarak hazır olduğunu belirten deneyimli futbolcunun moralinin de yüksek olduğu kaydedildi.
'Hazırım' dedi
Guendouzi’nin, Galatasaray ile oynanacak önemli finalde forma verilmesi durumunda sahaya çıkmaya hazır olduğunu ilettiği bildirildi. Fransız futbolcunun, teknik direktörüne şu sözlerle mesaj verdiği aktarıldı:
"Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."
Takıma hemen uyum sağladı
Guendouzi’nin Can Bartu Tesisleri’nde yapılan taktik ağırlıklı antrenmana katıldığı ve kısa sürede takıma uyum sağladığı bildirildi. Fransız orta saha oyuncusunun sempatik tavırları da dikkat çekerken, haberde Guendouzi’nin Fenerbahçe’den sezon başına 6 milyon euro kazanacağı ve sarı-lacivertli kulübe 30 milyon euro bedelle transfer olduğu bilgisi yer aldı.