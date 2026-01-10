Antrenman sonrasında teknik direktör Domenico Tedesco ile kısa bir görüşme yapan Guendouzi’nin, bugün oynanacak derbide forma giymek istediği bildirildi. Fiziksel olarak hazır olduğunu belirten deneyimli futbolcunun moralinin de yüksek olduğu kaydedildi.

Guendouzi’nin, Galatasaray ile oynanacak önemli finalde forma verilmesi durumunda sahaya çıkmaya hazır olduğunu ilettiği bildirildi. Fransız futbolcunun, teknik direktörüne şu sözlerle mesaj verdiği aktarıldı:

"Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."

Takıma hemen uyum sağladı