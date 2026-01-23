Son mühür - Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, transfer için İspanya’da yapılacak görüşmeler öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'ten İspanya çıkartması

Fenerbahçe’de Ertan Torunoğulları ile Devin Özek’in, önümüzdeki günlerde İspanya’ya giderek Mallorca yönetimiyle Vedat Muriqi transferi için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. Yapılacak teklifin detayları Sarı-lacivertli ekibin, Mallorca’ya 12 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif hazırladığı belirtildi. Görüşmelerin gidişatına göre transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği aktarılıyor.