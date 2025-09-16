Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi ile Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yaklaşık beş ay önce başlatılan okuma-yazma kursu, mezuniyet heyecanıyla tamamlandı. Kadınlardan gelen yoğun talep üzerine açılan kursta, katılımcılar Türkçe, Matematik, Yaşam Becerileri ve Hayat Bilgisi dersleri aldı. Tüm kursiyerler sınavlarını başarıyla geçerek ilkokul diploması yerine geçen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi almaya hak kazandı.

“Bu diploma bizim için bir başlangıç”

Sıfırdan okuma-yazma öğrenen kadınlar, mezuniyet gününde büyük bir gurur yaşadı. Sınıfın başarılı mezunlarından Nuran Barış, eğitimin kendisi için yeni bir yol açtığını belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık beş aydır bu kurstayım. Birinci kademeden başlayıp ikinci kademeyi de tamamladım. Hem diplomamı aldım hem de yeni arkadaşlıklar kurdum. Bu diploma bizim için bir başlangıç oldu, bize cesaret verdi. Hedefim önce ortaokul, sonra lise ve üniversite.”

“Başarıdan başarıya koşmak istiyorum”

Kursu başarıyla bitiren Sadiye Konak ise diplomasını torunuyla birlikte aldı. Eğitimin hayatında yeni hedefler doğurduğunu dile getiren Konak, “Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. İlkokul mezuniyetiyle kalmayacağım, üniversiteye kadar ilerlemek istiyorum. Aynı zamanda belediyenin dikiş kursuna katılıyorum, modelist olmak istiyorum. Başarıdan başarıya koşmak istiyorum” dedi.

Kurslar yeni dönemde de sürecek

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği okuma-yazma kurslarının yeni dönemde de devam edeceği belirtildi. Konak Belediyesi ve Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan yeni eğitim takvimiyle birlikte kursların önümüzdeki dönemde yeniden açılacağı kaydedildi.