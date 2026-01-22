Nükhet Duru ile gerçekleştirdiği "Muhteşem İkili" projesi ve "Repertuvar" serisi albümleriyle dinleyicilerin beğenisini kazanan Cenk Eren, Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından aldığı radikal kararla da gündem olmuştu. Peki Cenk Eren kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler...

Cenk Eren kimdir?

Gerçek adı Yüksel Venedik olan Cenk Eren, 3 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşında olan sanatçı, sahne ismini yakın arkadaşı ünlü şair Murathan Mungan'dan aldı. Çok küçük yaşlarda dansa ilgi duyan Eren, liseden sonra Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda bir yıl dansçılık yaptı.

Cenk Eren nereli?

Ankara doğumlu olan Cenk Eren'in baba tarafı Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden, anne tarafı ise Giresun'dan. Sanatçı, Karadenizli köklerini her fırsatta dile getiriyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Eren, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor.

Müzik kariyeri

Cenk Eren, müzik hayatına Ankara'da gece kulüplerinde sahne alarak başladı. 1985 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'na korist olarak katıldı. Sahne çalışmalarına ağırlık vermek için radyodan istifa eden sanatçı, 1986-1988 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1993 yılında İstanbul'a taşındı ve albüm çalışmalarına başladı.

1995 yılında ilk albümü "Ve Cenk Eren" piyasaya çıktı. 2000 yılında Star TV'de "Yıldız Savaşları" isimli programı sundu. 2004 yılında Nükhet Duru ile "Muhteşem İkili" projesine imza attı. Son yıllarda "Repertuvar" serisi kapsamında Tanju Okan, Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan ve Barış Manço şarkılarını yorumladığı albümler çıkardı.

Cenk Eren evli mi, sevgilisi kim?

Cenk Eren, özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçılar arasında yer alıyor. Bilinen resmi bir evliliği bulunmayan sanatçının çocuğu da yok. Geçmişte Sabancı ailesinin kızı Sadıka Sabancı ile yaşadığı ilişki büyük yankı uyandırmıştı. Ancak çift, bir süre sonra ayrılık kararı aldı. Sanatçı, verdiği röportajlarda evlilik müessesesine saygı duyduğunu ancak yoğun iş temposu nedeniyle bu adımı atmadığını belirtiyor. Günümüzde bekâr olarak yaşamını sürdüren Eren'in halihazırda bilinen bir ilişkisi bulunmuyor.

Estetik operasyonları

Cenk Eren, son yıllarda estetik operasyonlarını en şeffaf şekilde paylaşan erkek sanatçıların başında geliyor. 2024 yılında geçirdiği kapsamlı yüz gerdirme operasyonuyla büyük ses getiren sanatçı, ayrıca göz kapağı ameliyatı da yaptırdı. Saç ekimi, botoks ve dolgu gibi medikal estetik işlemleri de yaptıran Eren, sahne sanatçılarının izleyicilerine karşı iyi görünme sorumluluğu olduğunu vurguluyor.

Albümleri

Ve Cenk Eren (1995)

Gözlerin (2000)

Kader Çıkmazı (2003)

Muhteşem İkili - Nükhet Duru ile (2004)

Kiraz Mevsimi (2006)

Dönüm Noktam (2009)

Repertuvar: Tanju Okan Şarkıları (2015)

Repertuvar: Ferdi Özbeğen Şarkıları (2016)

Repertuvar: Selda Bağcan Şarkıları (2019)

Repertuvar: Barış Manço Şarkıları (2021)