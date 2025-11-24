Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de 2-1 kaybettikleri Newcastle United maçı sonrasında yaşadığı gerilimin ardından kameramandan özür diledi. Maçta aldığı yenilgi sonrasında tepkisini kameramanla paylaşan Guardiola, bu davranışından dolayı pişman olduğunu belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, bu durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

"Mükemmel bir insan değilim, hatalar yapıyorum"

Guardiola, "Bunu gördüğümde utanç ve mahcubiyet duyuyorum. Hoşuma gitmiyor. Kameramandan özür dilerim. Ben buyum. 1000 maç oynamış olsam bile mükemmel bir insan değilim ve hatalar yapıyorum" ifadelerini kullandı. Guardiola, yaşadığı bu anı kabul ederken, tepkisinin kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini ve bu davranışın kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

"Yaşlandığımı fark ediyorum"

Deneyimli teknik direktör, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıkacak olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. "Yaşlandığımı fark ediyorum. Her maç bir dönüm noktası. Bu iyi bir şey. Her sezon orada olduğumuz anlamına geliyor" diyen Guardiola, bu tür maçların oyuncular için büyük bir deneyim olduğunu ve Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet etmenin önemine vurgu yaptı.

"Şampiyonluk için hala matematiksel olarak şansımız var"

Guardiola, Newcastle mağlubiyetinin ardından şampiyonluk şansının sona erip ermediği sorusuna ise, "12 maçta 4 mağlubiyet aldık, çok daha iyi olmamız gerekiyor. Matematiksel olarak Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanmak mümkün" şeklinde yanıt verdi. Guardiola, bu süreçte geçmişte olduğu gibi odaklarının her zaman dört kulvarda mücadele etmek olduğunu belirtti ve şu ifadeyi ekledi: "Sizler deneyimli gazetecilersiniz. Dört kupayı da kazandığımız sezon kasım, aralık ayında bundan bahsettiğimi duydunuz mu, hayır. Bu durumda da bir istisna olmayacak."

