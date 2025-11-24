Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak Ferençvaroş maçına hazırlık yaparken, kadrosunda önemli bir değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli takımda Cenk Tosun, fıtık ameliyatı geçirdiği için kadrodan çıkarıldı. Tosun’un yerine ise genç sol bek Levent Mercan kadroya dahil edildi.

Levent Mercan Fenerbahçe’nin UEFA kadrosuna dahil edildi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yapılan değişiklikle 24 yaşındaki sol bek Levent Mercan, sarı-lacivertli formayı giymek için bir fırsat daha elde etti. Mercan, Perşembe günü Ferençvaroş ile oynanacak maçta sahada olabilecek.

Fenerbahçe, Levent Mercan’ı kadroya dahil ederek kadroda savunma anlamında derinlik oluşturmayı hedefliyor.