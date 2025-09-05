Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir programı kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığında temaslarda bulundu.

TÜREK 2025 açılışına katıldı

Bakan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından “Enerjide yönümüz ortak, hedefimiz temiz gelecek” ana temasıyla bir otelde düzenlenen 14. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025) açılışına katıldı.

Vali Elban ile görüştü

Kongre sonrası İzmir Valiliğine geçen Bayraktar, Vali Süleyman Elban ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Bayraktar, ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer tarafından karşılanan Bayraktar’a, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ eşlik etti.