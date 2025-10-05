Son Mühür- Kapitalizmin beşiği konumunda bulunan ABD'de 1919 yılından bu yana Orak Çekiç bayrağını dalgalandıran Amerika Komünist Partisi, Küresel Sumud Filosu'nun yanında olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü aktivist Greta Thunberg'in de aralarında olduğu 400'e yakın Gazze gönüllüsünü gözaltına alıp kötü muameleye tabi tutan İsrail'e tepki gösteren Amerika Komünist Partisi,

Amerikan Komünist Partisi, ''Greta Thunberg ve Gazze'deki ablukayı kıran ve Siyonist rejimin soykırım savaşını sona erdiren tüm Gazze gönüllüleriyle dayanışma içindedir. Özgür Filistin!'' mesajı verdi.

Yaklaşık 5 bin üyesi var...



1940 kongre seçimlerinde 115.000 oy alma başarısı gösteren Amerika Komünist Partisi, dünyanın en büyük ekonomisinde işçi hakları, azınlık hakları, ırkçılığa kaşı mücadele ve savaş karşıtı bir politika yürütüyor.

Amerika Komünist Partisi'nin kesin üye sayısı bilinmese de 5 bin civarında üyesi olduğu tahmin ediliyor.