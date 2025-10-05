Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump'un İngiltere'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretinde, Kral Charles III'e hediye olarak eski ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower'a ait bir kılıç hediye etmekistediği ortaya çıktı.

Kansas'taki Dwight D. Eisenhower Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde bulunan kılıç, Trump yönetimiyle müze yetkilileri arasında kriz çıkardı.

Kütüphane Müdürü Todd Arrington'un, kılıcın ABD hükümeti mülkü olduğunu ve bunları hediye etmenin yasalara (federal mülkiyet koruma kuralları) aykırı olduğunu belirterek isteği reddettiği öğrenildi.

Hollanda kraliçesinin hediyesiydi...



Söz konusu kılıcın,1947'de Hollanda Kraliçesi Wilhelmina tarafından Eisenhower'a hediye edildiği belirtiliyor.

Alternatif bir hediye arayışı sonrasında West Point Askeri Akademisi'nden Eisenhower'ın subay kılıcının bir replikası Kral Charles'a hediye edildi.

Ancak Trump'ın, isteğini reddeden kütüphane müdürü Todd Arrington'u affetmediği ortaya çıktı.

New York Times, Trump yönetiminin 30 yıllık kariyeri bulunan Todd Arrington'un ''İstifa ya da kovulma'' seçenekleriyle baş başa bırakılmasının ardından istifa ettiğini duyurdu.