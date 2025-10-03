Son Mühür - Menderes’in Güm-Öz Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, “Green Destinations Top 100 Stories” yarışmasında en iyi 100 hikaye arasına girerek uluslararası ödül aldı. Kadın emeği ve sürdürülebilir üretim vurgusu yapan kooperatif, mandalina atıklarını ekonomiye kazandırmasıyla dikkat çekti.

Menderes’e uluslararası gurur

Menderes, Green Destinations tarafından düzenlenen “Top 100 Stories” yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Fransa’da düzenlenen törende, Güm-Öz Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi en iyi 100 hikaye arasına seçilerek ödül aldı. Törene Menderes’i temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı, İzBB ve Menderes Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Müşerref Kuralı katıldı.

Kadın emeği görünür oldu

Gümüldür ve Özdere’de faaliyet gösteren Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadın girişimcilerin sıfır sermaye ile başlattığı atıksız mandalina üretimi ve katma değerli ürünleriyle dikkat çekti. Kooperatif, bu yıl 7 ton mandalina atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı; gelecek yıl hedefin 17 ton olduğu açıklandı. Ayrıca 1 ton enginar yaprağı ve 500 kilo zeytin yaprağı da yeniden değerlendirilerek atık olmaktan kurtarıldı.

Başkan Çiçek: “Doğru yoldayız”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “İlçemizin kalkınması için turizmden tarıma birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Green Destinations listesinde yer almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kuralı: “Kadın emeğiyle gurur duyuyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı ise, “Turuncu Eller Kooperatifi’nde üretim yapan kadınlarımızın doğaya sahip çıkma mücadelesi takdire şayan. İlçemize değer katan bu emeğin daha çok görünmesi için her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

Green Destinations hakkında

Green Destinations, turizm destinasyonlarının sürdürülebilirlik standartlarını geliştirmeyi amaçlayan ve 80 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüten kurum, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından akredite edilmiş durumda. Her yıl düzenlenen yarışma, sürdürülebilir turizm alanında örnek uygulamaları dünyaya tanıtıyor.