Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi, kadın ve gençlerin meslek sahibi olması için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan istihdam garantili pastacılık kursunun ilk etabına 30 kişi kabul edildi. Gıda sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlayan kurs, toplam 300 saatlik kapsamlı bir eğitim programı ile yürütülüyor.

Uygulamalı pastacılık eğitimi

Katılımcılar, şeker hamuru yapımından pasta süslemeye kadar geniş bir alanda uygulamalı eğitim alıyor. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, kalfalık belgesiyle doğrudan iş hayatına atılma imkânına kavuşacak.

Altın madalyalı şeften ders

Eğitimler, ulusal yarışmalarda altın ve gümüş madalyalar kazanmış Pastane Şefi Ebru Anar tarafından veriliyor. İşletmeci ve eğitmen kimliğiyle tanınan Anar, kendi işletmesinde üretimlerini sürdürürken, üniversitelerde verdiği gastronomi dersleriyle de gençlere ve kadınlara ilham oluyor.

Başkan Yıldız: “Ekonomik özgürlüğün kapısı açılıyor”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projeye ilişkin açıklamasında, “Çiğli’de istihdamı artırmak ve kadınlarımız ile gençlerimizin meslek sahibi olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Kurs sonunda kursiyerlerimiz kalfalık belgesi alarak doğrudan iş hayatına atılabilecek. Bu projeyle yalnızca bir meslek değil, ekonomik özgürlüğün kapısı da açılıyor. En önemli hedefimiz, Çiğli’de yaşayan vatandaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesidir” dedi.