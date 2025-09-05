Altın piyasası, bu hafta ons fiyatının 3.550 dolar seviyesini aşmasıyla yeni bir döneme girdi. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yükselişin sürpriz olmadığını belirterek, “Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının altın politikaları onsu yeni zirvelere taşıdı. Bugün geldiğimiz nokta, öngörülerimizin gerçekleştiğini gösteriyor” dedi.

Yükselişi destekleyen üç temel faktör

Kitiş, altındaki rekor seviyelerin üç ana nedene dayandığını vurguladı:

ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskılar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi.

Orta Doğu’daki çatışmalar ve Asya’daki ticaret rekabeti, küresel risk algısını artırdı.

Çin ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin rezerv artışı, altını stratejik bir varlık haline getirdi.

Türkiye’de gram altın daha hızlı yükseliyor

Küresel fiyatların yanı sıra döviz kurunun etkisine dikkat çeken Kitiş, Türkiye özelinde gram altının çok daha hızlı rekor kırdığını belirtti. “Türkiye’de altının değeri yalnızca ons değil, kur çarpanı üzerinden de katlanıyor. Bu sebeple TL bazındaki rekorlar küreselden çok daha hızlı geliyor” ifadelerini kullandı.

Dolar/TL’nin 41 seviyesinin üzerinde seyretmesi gram altını doğrudan yukarı taşırken, yatırımcıların enflasyona karşı güven arayışı da bu trendi güçlendiriyor.

Küresel bankaların altın tahminleri

Uluslararası finans kuruluşları da altın için güçlü öngörülerde bulunuyor:

Goldman Sachs, yıl sonunda onsun 3.700 dolara ulaşacağını, özel şartlarda 4.500 – 5.000 dolar bandına çıkabileceğini tahmin ediyor.

JPMorgan, 2026’nın ikinci çeyreğinde 4.000 dolar seviyesinin aşılabileceğini öngörüyor.

UBS ve BNP Paribas, altının 3.700 dolar bandına yöneldiğini, riskli senaryolarda 4.000 doların test edilebileceğini bildiriyor.

Citi ise küresel ekonomik toparlanma nedeniyle son çeyrekte ons fiyatının yeniden 3.000 doların altına gerileyebileceğini öne sürüyor.

Gram altında yakın vade senaryoları

Mevcut durumda onsun 3.550 dolarda, dolar/TL’nin ise 41,1 seviyesinde kalması gram altını 4.700 TL bandına taşıyor.

Onsun 3.600 dolara, kurun 42 seviyesine yükselmesi gramı 4.900 TL’ye çıkarabilir.

Onsun 3.700 dolara, kurun 43 seviyesine ulaşması halinde ise gram altın 5.100 TL’yi görebilir.

Kitiş, teknik göstergelerin gram altında 4.800 – 5.000 TL bandını güçlü bir hedef olarak işaret ettiğini belirterek, “Daha önce ons için verdiğimiz öngörü nasıl gerçekleştiyse, gram altın için 5 bin TL hedefi de artık uzak değil” dedi.

“5 bin TL artık bir zaman meselesi”

Altının küresel ölçekte güvenli liman rolünü pekiştirdiğini söyleyen Kitiş, Türkiye’de kur ve enflasyonun gram altını çok daha hızlı yukarı taşıdığını ifade etti. Süreci şöyle özetledi:

“Altın, tarihin her döneminde krizlerin para birimi olmuştur. Ons yükseliyor, kur baskısı artıyor; gram altında 5 bin TL artık sadece bir zaman meselesi.”