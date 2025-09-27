Son Mühür/Merve Turan- Türk dans ve sahne dünyasının tanınmış isimlerinden Oryantal Asena, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliğini sonlandırdı. 2017 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Hasan Dere ile yollarını ayıran Asena, boşanmanın ardından sahneye dönme kararı aldı.

90’lı yıllardan bugüne: İbo Show’dan Ataşehir sahnesine

1990’lı yıllarda İbo Show’daki performanslarıyla hafızalara kazınan Oryantal Asena, evlilik süresince Türkiye’deki kariyerine ara verip Almanya’da yaşamıştı. Boşanma sonrası, hayallerinin peşinden gitmeye karar veren sanatçı, yeniden sahne ışıklarıyla buluşacak.

Ayrılığın ardındaki detaylar

Daha önce çiftin ayrılık nedeni olarak Asena’nın sahnelere dönme isteğinin gösterildiği iddia edilmişti. Evlilik süresince sanatçının sahne planlarına eşinin ve ailesinin olumsuz yaklaştığı öne sürülmüştü. Boşanma sonrası Asena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Hayallerimin peşinden gidiyorum” mesajını verdi.

Bülent Ersoy ile aynı sahne

Oryantal Asena, bu akşam Ataşehir’de ünlü sanatçı Bülent Ersoy ile aynı sahneyi paylaşacağını duyurdu. Bu performans, sanatçının sahnelere güçlü bir dönüş yaptığının ilk işareti olarak değerlendiriliyor.