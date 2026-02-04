Son Mühür - Milyonlarca emeklinin beklediği 2026 yılı maaş farkı ödemelerinde sona gelindi. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla oluşan farkların ödeme takvimini açıkladı. Buna göre, bugünden itibaren ek ödemeler emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak ve PTT şubeleri üzerinden de alınabilecek.

Ödeme kimlere yapılacak?

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte emekliler için 3 bin 119 TL’lik bir fark ortaya çıktı. Bu düzenlemeden; kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında olanlar, yüzde 12,19’luk artışın ardından aylığı 20 bin TL seviyesine ulaşmayanlar ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emekliler yararlanacak.

SGK tarafından otomatik olarak ödenecek

Bu maaş farkı ödemeleri için emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işlemler otomatik olarak yürütülecek. Emekliler, hak ettikleri tutarları maaş aldıkları bankalardan ya da PTT şubelerinden temin edebilecek. SGK’nın paylaştığı takvime göre fark ödemeleri 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.