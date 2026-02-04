Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un, görevi esnasında yaşadığı ani sağlık sorunu sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yas: Acı haber Ankara’dan geldi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, vatan hizmetini sürdürürken rahatsızlanan ve vakit kaybetmeksizin tıbbi müdahale altına alınan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un şehadet haberi kamuoyuyla paylaşıldı. Hastanede uzman ekiplerce gerçekleştirilen yoğun çabalara karşın yaşama tutunamayan kahraman askerimizin vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm Türkiye’yi ve silah arkadaşlarını derin bir yasa boğdu.

MSB’den taziye mesajı: "Milletimizin başı sağ olsun"

Bakanlık tarafından yayımlanan taziye bildirisinde, şehit düşen astsubayımızın özverili hizmetlerine dikkat çekilirken, devletin bu zorlu süreçte kederli ailenin yanında olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Görev şehidimizin cenaze programı bekleniyor

Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un şehadet haberi, vatan savunmasındaki kararlılığın ve fedakarlığın bir nişanesi olarak kayıtlara geçti. Şehidimizin naaşının, düzenlenecek askeri törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor. Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurlanacak olan kahramanımızın şehadeti, sosyal medyada da binlerce taziye mesajıyla anılmaya devam ediyor.