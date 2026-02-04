İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunun dikkatini çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında farklı isimler hakkında da adli işlemler yapıldığı belirtildi.

Aynı aileden ikinci gözaltı gündemde

Söz konusu gözaltı, Dilek İmamoğlu’nun ailesiyle ilgili daha önce yaşanan bir başka süreci yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonlarda, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.