Son Mühür- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 2016 yılında kayyum atanmasının ardından değiştirilen belediye logosu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası yeniden gündeme geldi.

Seçimlerin ardından göreve gelen DEM Partili belediye yönetimi, kayyum döneminde kullanılan logoyu değiştirerek Sur’a özgü tarihi ve mimari motiflerin yer aldığı yeni bir logo hazırlamıştı.

Kayyum döneminde çok dilli tabelalar kaldırılmıştı

Sur Belediyesi’ne 2016 yılında kayyum atanmasının ardından yalnızca logo değil, belediye binasındaki çok dilli tabelalar da kaldırılmıştı.

Belediye girişinde yer alan Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice yazılar indirilmiş, yerine yalnızca Türkçe ve Kürtçe ifadelerin bulunduğu tabela asılmıştı.

Yeni yönetim logoyu değiştirdi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve gelen Sur Belediyesi yönetimi, Belediye Meclisi kararıyla kayyum döneminde kullanılan ay-yıldızlı logoyu değiştirdi. Yeni logoda Sur ilçesinin tarihsel dokusunu yansıtan güneş, mimari ve kültürel motiflere yer verildi.

“Kaymakamlık logosuyla karışıklığa yol açıyordu”

Sur Belediyesi, logo değişikliğine ilişkin açıklamayı resmi X (Twitter) hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, önceki logonun Sur Kaymakamlığı’nın kurumsal logosuna benzerlik taşıdığı, bu durumun ise resmi yazışmalar ve idari işlemlerde karışıklığa neden olduğu ifade edildi. Belediye açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sur Belediyesi’nin önceki logosunun, Sur Kaymakamlığı’nın kurumsal logosu ile benzerlik taşıması; resmi yazışmalar ve idari işlemlerde karışıklığa yol açmıştır.

Bu durumun giderilmesi ve kurumsal ayrımın açık biçimde sağlanması amacıyla, Belediye Meclisi kararı doğrultusunda mevzuata uygun idari ve hukuksal düzenleme yapılarak logo değişikliğine gidilmiştir.”

Yeni logo kaymakamlık tarafından da onaylandı

Açıklamada, yapılan düzenlemenin yalnızca belediye kararıyla sınırlı kalmadığına da dikkat çekildi. Yeni logonun Kaymakamlık makamı tarafından da onaylandığı belirtilirken, değişikliğin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

“Tüm inanç ve değerlere eşit mesafedeyiz”

Sur Belediyesi, açıklamasında toplumun tüm kesimlerine eşit ve saygılı bir yaklaşım benimsendiğinin de altını çizdi.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, farklı inanç ve değerlere yönelik kapsayıcı bir anlayışın esas alındığı ifade edildi.

Dezenformasyon iddialarına hukuki süreç uyarısı

Belediye, yeni logo üzerinden yapılan bazı paylaşımların hedef gösterme ve dezenformasyon içerdiğini savunarak hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, Sur’un tarihi değerlerini yansıtan yeni logonun kurumsal itibarı zedelemek amacıyla kullanıldığı iddialarına karşı yasal yollara başvurulacağı belirtildi.