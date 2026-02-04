Son Mühür - Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep’te, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla yapılacak anma etkinlikleri ve mezarlık ziyaretleri sebebiyle il genelinde resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Hangi illerde okullar tatil?

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle kentte gerçekleştirilecek anma etkinlikleri ile vatandaşların kabristan ve taziye ziyaretleri sebebiyle yoğunluk yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Bu nedenle il genelindeki resmi ve özel tüm kademelerdeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır."

GAZİANTEP

Gaziantep’te, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin üçüncü yılı kapsamında düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, yıl dönümü dolayısıyla kabir ziyaretleri ve çeşitli etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat Cuma günü kent genelinde eğitim öğretime bir gün ara verileceği aktarıldı.

Ayrıca, kurum yöneticilerinin gerekli önlemleri alması ve hizmetlerin aksamaması şartıyla, anma programlarına katılacak ya da mezarlık ziyareti yapacak kamu çalışanlarının da 6 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

OSMANİYE

Osmaniye’de de 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yapılacak anma etkinlikleri ve mezarlık ziyaretleri sebebiyle il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.

Valilikten yapılan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde kentte düzenlenecek programlar ile taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu oluşabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verildiği belirtilirken şu ifadeler paylaşıldı:

"Hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta da 6 Şubat 2023 deprem felaketinin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm kademelerde eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilik açıklamasında, yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinlikler ile vatandaşların mezarlık ve taziye ziyaretleri sebebiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanabileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."