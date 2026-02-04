Son Mühür - İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle tüm unvanlarını kaybeden, Kral III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor’un, Londra yakınlarındaki Royal Lodge (Windsor Kalesi) malikanesinden ayrıldığı bildirildi.

Haberlerde, dün malikane ve saray çevresinde ata binerken görüntülenen Andrew Mountbatten-Windsor’un, uzun yıllardır kişisel ikametgâhı olarak kullandığı konuttan ayrılarak Londra’ya yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Sandringham Sarayı arazisi içindeki bir eve geçici olarak taşındığı belirtildi.

Aynı kaynaklarda, Mountbatten-Windsor’un kısa süre sonra buradan da ayrılacağı ve halen tadilatı süren başka bir konuta geçeceği ifade edilirken, söz konusu evin Sandringham Sarayı’nda bulunan Marsh Farm adlı çiftlik evi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kral III. Charles’ın şahsi mülkü olarak bilinen Sandringham Sarayı’ndaki çiftlik evinin giderlerinin de Kral Charles tarafından karşılanacağı belirtildi. Andrew Mountbatten-Windsor’un Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde yer alırken, Epstein mağduru Virginia Giuffre ise 17 yaşındayken, o dönem prens olan Andrew ile ilişkiye zorlandığını öne sürmüştü.

İddiaları kabul etmeyen Andrew Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi’ne zarar vermemek amacıyla York Dükü dahil tüm unvanlarından vazgeçmişti. Ancak geçen yılın sonlarına doğru artan baskılar ve açıklanan yeni belgelerin ardından, “Prens” unvanının da elinden alındığı aktarıldı. Mountbatten-Windsor’un 2003’ten bu yana kaldığı malikaneye sembolik bir yıllık kira ödediği ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline aldığı da bu süreçte gündeme gelmişti.

Ayrıca Royal Lodge’un kiralanması, Kraliyet gelirleri ile Mountbatten-Windsor’un harcamalarının halktan alınan vergilerle karşılandığı yönündeki tepkiler üzerine parlamentoda da tartışma konusu olmuştu.

Bu kapsamda Liberal Demokratlar lideri Ed Davey, Royal Lodge’a ilişkin ortaya çıkan bilgiler ışığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet mülklerinin incelenip incelenmeyeceğini sormuş, mevcut Royal Lodge sakini dahil herkesin çağrılacağı bir soruşturma komisyonu kurulmasını destekleyip desteklemediğini gündeme getirmişti. Başbakan Keir Starmer ise Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda kapsamlı bir denetimin gerekli olduğunu belirterek bu yöndeki çalışmaları desteklediğini ifade etmişti.

Ferguson'un adını taşıyan vakıf kapandı

Andrew Mountbatten-Windsor’un eski eşi Sarah Ferguson’un da Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasının ardından, Ferguson’un onursal başkanlığını yürüttüğü birçok vakıf eski York Düşesi ile bağlarını kopardı. Kendi kızlarını Epstein’in adasına götürdüğü iddialarıyla gündeme gelen Ferguson’un adını taşıyan Sarah Vakfı’nın ise faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.