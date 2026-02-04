İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, sermaye piyasalarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı öne sürülen bir şebekeye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 8 farklı şehirde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Siber mecralar üzerinden piyasa dolandırıcılığı mercek altında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borsa yatırımcılarını hedef alan ve piyasa dengelerini altüst eden şahıslara yönelik titiz bir teknik takip başlattı. Elde edilen bulgular, zanlıların özellikle sosyal medya platformlarını birer araç olarak kullanarak "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" gerçekleştirdiklerini ortaya koydu. Yatırımcıların kararlarını manipülatif paylaşımlarla etkileyen ve pay piyasasında suni dalgalanmalar yaratan şüphelilerin faaliyetleri, emniyet birimlerinin radarına takıldı.

8 ilde şafak vakti baskını: 19 gözaltı

Soruşturmanın operasyon evresine geçilmesiyle birlikte düğmeye basan emniyet güçleri; İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu ve Amasya olmak üzere toplam 8 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Koordineli şekilde ilerleyen operasyonlar sonucunda, suç şebekesi içerisinde yer aldığı değerlendirilen 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma derinleşiyor: Sorgu süreci başladı

Gözaltına alınan 19 zanlı, ifadeleri alınmak ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne nakledildi. Finansal piyasaların güvenliğini tehdit eden bu suç organizasyonuna yönelik yürütülen tahkikatın kapsamlı bir şekilde devam ettiği bildirildi. Yetkililer, piyasa dolandırıcılığına karşı yürütülen bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve benzer girişimlere karşı denetimlerin artırıldığını vurguladı.

