Son Mühür- Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne yaklaşırken, afet sonrası yaşanan çocuk kayıpları ve bu süreçte karşılaştığı hukuki yaptırımlara dair çarpıcı bir açıklama yayımladı. Ercan, üç yıl önce dile getirdiği endişelerin bugün verilerle doğrulandığını ifade ederek yetkililere seslendi.

İhbar kabul edilmesi beklenirken gözaltı kararı gelmişti

Prof. Dr. Ercan, depremin hemen ardından Nasuh Mahruki ile birlikte bölgede yaptıkları incelemeler sırasında, sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgiler doğrultusunda çocukların güvenliğine dair endişelerini dile getirdiğini hatırlattı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan aldığı verilerle "çocuk kaçırılma vakaları" ihtimaline dikkat çeken Ercan, bu uyarısının ardından "dezenformasyon" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ercan, o dönemde adli makamların bu iddiaları soruşturmak yerine kendisi hakkında işlem yapmasını eleştirdi.

"55 çocuk kayıp" verisi tartışmaları yeniden alevlendirdi

Açıklamasında güncel verilere değinen Ercan, depremin üzerinden geçen süreye rağmen hala 55 çocuğun akıbetinin bilinmediğinin ortaya çıktığını belirtti. Geçmişte yaptığı uyarıların haklılığının zamanla anlaşıldığını vurgulayan ünlü profesör, "Ayıkla pirincin taşını; kim suçlu, kim suçsuz?" diyerek sürecin yönetimindeki sorumluluklara dikkat çekti.

"Bu çocuklar nerede?" sorusu cevap bekliyor

Prof. Dr. Ercan’ın paylaşımı, deprem bölgesindeki kayıp yakınlarının ve kamuoyunun sormaya devam ettiği temel soruyu yeniden gündeme taşıdı: "Bu çocuklarımız nerede?" Ercan, devletin ve ilgili kurumların kayıp çocukların izini sürmesi ve bu konuda şeffaf bir bilgilendirme yapması gerektiğini vurgulayarak, geçmişte susturulmaya çalışılan seslerin bugün gerçeklerle yüzleştiğini ifade etti.

