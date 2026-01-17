Son Mühür / Erkan Doğan - Bergama Belediye Başkanı Prof.Dr. Tanju Çelik, borç yükü altına ezilen belediyeyi nasıl ayağa kaldırdığını Son Mühür ekibine anlattı.

Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel, Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan ve Haber Müdürü Erkan Doğan’ı makamında ağırlayan Bergama Belediye Başkanı Prof.Dr. Tanju Çelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Umudun bittiği yerde hayat biter, umudun varsa hayata dair enerjin devam eder, hayat da devam eder” diyen Çelik, belediyenin mali yapısını adım adım nasıl iyileştirdiklerini Son Mühür ekibine anlattı.

“Tasarruf tedbirleri yayınlanmadan tasarrufa başladım”

Seçildiğinde Bergama Belediyesi’ni yüksek borçla devraldığını ifade eden Başkan Çelik, “Belediyenin 700 milyon gibi bir borç vardı. Finans odaklı bir belediye yönetimi sürdürdük. Önce giderlerimi azalttım. Tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce ben tasarruf etmeye başladım. SGK ve vergi dairesi konusunda Hükümetin hızla üzerimize geleceğini düşünmedim. Ama ben bunun siyasi bir malzeme olacağını düşünerek kendi hazırlıklarımı yaptım. Elimdeki mal varlıklarını korumaya yönelik çalışma yaptım. Eder değerimizin daha yükselebilmesi için neler yapabiliriz üzerine çalışma yaptım. Ben ilk geldiğim personele 7 bin 500 TL, ikinci ay 5 bin TL eksik maaş yatırdım sonra maaşları eksiksiz yatırmaya devam ettim. Şu an personelimin hiç alacağı yok. Maaşları günü geldiğinde ödeniyor. Esnafın iki yıla kadar olan alacaklar var. Çevrilebilir bir ekonomiye dönüştük bunu. Esnafın benden memnuniyetini ardırdım. Yılbaşı itibariyle geçtiğimiz son altı ayda 275 milyon esnafa ödeme yapmışım. Bu Bergama halkına giden para. Gelirlerimiz var, mal varlıklarımız var. Bir karış tarla satmadım, bir lira kredi almadım. Esnaf Çarşısının ilk projeleri yapıldıktan sonra önemli bir miktarını belki de 4’tü üçünün parasını ben ödedim” dedi.

“Özel Kalem harcamalarında 9 ayda 7,5 milyon tasarruf ettim”

Belediye Başkanlığı görevinde bir hekim gibi önce hastalığı teşhis ettiğini daha sonra da tedavi uyguladığını anlatan Çelik, “Çalışmalarımı hekim hassasiyeti ile yürüttüm. Önce teşhisi koydum, ‘Bu giderle bu gemi yürümez’ dedim. Önce giderin önünü keselim. Kendi özel kalem harcamamda ilk yıl 7,5 milyon lira tasarruf ettim, harcamadım. 9 aylık sürede. Belediye köylere hizmet götürüyor. Muhtar diyor ki, ‘Benim imam evinin, kahvenin çatısı akıyor, buraya badana gerekiyor” diyor. İlk yıl bu harcamalar için 2.6 milyon lira para harcamışım. Hemen hemen hiçbir şey. Bu yıl 2025 yılında 85 milyon lira köylere harcamışım. Nereden nereye getirmişim. Şu an hiçbir icralık borcum yok. Hasta bir belediyeyi rehabilite edip ayağa kaldırdık” diye konuştu.

“Batık belediyeyi bu hale getirdik”

“Batmış olan bir belediyeyi bu noktaya getirdim. Ben gelinceye kadar belediye batıktı” diyen Çelik, belediyeye ait zeytinliklerin 15 yıldır bakılmadığını belirterek, “Önceki dönem, ‘Şu tarlayı sat arkadaşa öde’ deniyordu. Önüne ardına bakma yoktu. Bizim 15 yıldır içine girilmemiş zeytinliklerimiz vardı. Bu zeytinleri topladım. Geçtiğimiz ton 3 ton zeytinyağı aldım. Organik zeytinyağını çalışan personele verdim” diye konuştu.

“Belediye Başkanlığı toplumsal yorgunluğu yüksek bir meslek”

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü, “Belediye başkanlığı toplumsal yorgunluğun yüksek olduğu bir meslek. Çok yönlü bir kişilik sahibi olmanız gerekiyor. Toplumun çeşitli kesimlere hitap edecek hem enerji birikiminin, hem donanımının hem de oraya zaman ayıracak bir düşüncenin olması gerekiyor. Yaşadığın şehri şekli verebilmek için çok yönlü düşünmen gerekiyor. İstediğim şekle gelmedi, daha çok ihtiyacımız var”