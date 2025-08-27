Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen bardacık incirini tanıtmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla bu yıl ikinci kez Buca Bardacık Şenliği düzenleyecek. Etkinlik, 31 Ağustos Pazar günü Karacaağaç Mahallesinde gerçekleştirilecek.

Başkan Duman’dan tarımsal miras vurgusu

Başkan Mimar Görkem Duman, şenlik öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bardacık, Buca’nın bereketli topraklarında yetişen, geçmişi onlarca yıl öncesine dayanan çok değerli bir ürünümüzdür. Bu şenlikle hem çiftçimizin emeğini görünür kılmak hem de Buca Bardacığı’nı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Tarımsal değerlerimizi Türkiye’ye tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

Domates Güzeli Yarışması şenliğe renk katacak

Gün boyu sürecek şenlikte Öznur Korkmaz, Koray Çatal ve Hikmet Bakan sahne alacak. Halk dansları gösterileri, çeşitli etkinlikler ve usta sanatçı Ayşen Gruda anısına düzenlenecek Domates Güzeli Yarışması ile Karacaağaç’ın ünlü domatesi de görücüye çıkacak.

Buca halkına ve İzmirlilere davet

Başkan Görkem Duman, konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Tüm hemşehrilerimi ve İzmirlileri bu coşkuya ortak olmaya, Buca Bardacık Şenliği’nde buluşmaya davet ediyorum.”