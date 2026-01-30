Süper Lig’de geçtiğimiz hafta önemli eksiklerine rağmen deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe, yarın sahasında ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde üç puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Maç Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak

Karşılaşma, Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Ligde 36 puanla 4’üncü sırada bulunan Göztepe, 9 puanlı rakibi karşısında favori olarak sahaya çıkacak.

Antunes yok, savunmada alternatifler hazır

Göztepe’de sakatlığı devam eden yeni transferlerden orta saha oyuncusu Alexis Antunes, Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Öte yandan cezaları sona eren stoperler Heliton ve Bokele ile gribal enfeksiyonu atlatan savunma oyuncusu Furkan ve orta saha oyuncusu Dennis, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Karagümrük maçına özel bilet indirimi

Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Karagümrük karşılaşmasına özel olarak bilet fiyatlarında indirime gitti. Buna göre bilet fiyatları;

1’inci kategori: 3.500 TL

2’nci kategori: 2.500 TL

3’üncü kategori: 1.250 TL

4’üncü kategori: 500 TL

5’inci ve 6’ncı kategori: 250 TL

olarak belirlendi.

Ruan Sakaryaspor’a kiralandı

Göztepe’de transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Sezon başında Brezilya ekibi Atletico Goianiense’den kadroya katılan sağ bek Ruan, 1’inci Lig temsilcisi Sakaryaspor’a kiralandı. Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki oyuncu, ligde yalnızca 2 maçta görev aldı ve 112 dakika sahada kaldı.

Musah Mohammed için temaslar sürüyor

Göztepe’nin transfer gündeminde ise Bodrum FK forması giyen orta saha oyuncusu Musah Mohammed yer alıyor. Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 24 yaşındaki Ganalı futbolcu için Bodrum FK ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

