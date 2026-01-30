Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü İzmir il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21–50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçeleri bu uyarı kapsamı dışında tutuldu.

Riskli ilçeler belirlendi

Uyarı haritasında; Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Karabağlar, Konak, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli gibi merkez ilçelerde yağışların etkili olacağı işaret edildi. Sarı ve turuncu renklerle gösterilen bölgeler için tedbir çağrısı yapıldı.

Sel, rüzgar ve hortuma dikkat

Meteoroloji tahminlerinde, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu riskine işaret edildi. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi. Kıyı kesimlerde yerel hortum oluşma ihtimaline karşı dikkatli olunması istendi.

Geçerlilik süresi açıklandı

Meteorolojik uyarının 31 Ocak 2026 Cumartesi gününe dair saat 00.00 ile 23.55 arasında geçerli olduğu bildirildi. Yetkililer, vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasını istedi.