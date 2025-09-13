Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dorukta. Ligin iddialı ekiplerinden Göztepe, yarın zorlu bir deplasmana çıkıyor. Ligde geride kalan dört haftada topladığı 8 puanla 3. sıraya yerleşen sarı-kırmızılılar, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak başarılı serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Maçın kritik düdüğünü tecrübeli hakem Atilla Karaoğlan çalacak. Yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Selim Şenöz üstlenecek.

Sakatlık sorunları azaldı

Göztepe'de teknik ekip ve taraftarların yüzü gülüyor. Sezon öncesi kamp döneminde ciddi bir sakatlık yaşayan ve ameliyat olmak zorunda kalan savunma oyuncusu Ogün Bayrak dışında, takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Takım, bu önemli maç öncesi tam kadro olarak hazırlıklarını tamamladı.

Taktiksel çalışmalara ağırlık verildi

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşen son antrenman, takımın Kayseri maçı öncesi ne kadar motive olduğunu gösterdi. Futbolcular, pas ve orta çalışmalarının yanı sıra özellikle gol yollarında etkili olabilmek adına şut antrenmanlarına yoğunlaştı. Taktiksel oyunlar ve çift kale maçlarla rakibe karşı uygulanacak stratejiler üzerinde duruldu. İzmir ekibi, bugün Kayseri'ye hareket ederek maç saatini beklemek üzere kampa girecek.