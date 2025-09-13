Türk futbolunun “Taçsız Kral” lakaplı efsanevi ismi Metin Oktay, vefatının 34’üncü yılında Konak Belediyesi tarafından Bahçelievler Metin Oktay Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Heykelinin çiçeklerle donatıldığı törende spor camiası ve çok sayıda taraftar bir araya geldi, Oktay’ın futbol kariyeri ve kişiliği yeniden hatırlandı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız, İzmirspor Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kılıç, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve çok sayıda spor insanı ile genç futbolcular törende yer aldı. Katılımcılar, Metin Oktay’ın futbolculuğunu ve centilmen kişiliğini anlattı, anısına heykeline çiçek bıraktı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, törende yaptığı konuşmada, “İzmir’den yetişmiş ve tüm Türkiye’de adını duyurmuş Metin Oktay’ı dostlarıyla anmak hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Futbolcuydu, muhteşem bir oyuncuydu ama aynı zamanda centilmen ve hümanistti. Gençlerimizin de spor kariyerinde bu değerleri örnek almasını umuyoruz” dedi.

Yeni Metin Oktaylar için çalışmalar sürüyor

Mutlu, İzmir’in spor alanlarını ve genç yetenekleri desteklediklerini belirterek, “Elimizdeki spor alanlarını ve projeleri değerlendiriyoruz. Amacımız İzmir’den yepyeni Metin Oktaylar çıkması, şehrimizin futbol ile yeniden anılması ve yükselmesi” ifadelerini kullandı.

Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız, Metin Oktay’ın kulüplerindeki geçmişini hatırlatarak, “1951’de kulübümüzde futbola başladı, her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Onu asla unutmayacağız” dedi. İzmirspor Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kılıç ise, “Metin Oktay, Türk futbolunun en parlak ve centilmen isimlerinden biridir. Gençlere örnek bir modeldir” diye konuştu.

Takım arkadaşları ve dernekler anıları paylaştı

Metin Oktay’ın eski takım arkadaşı Bülent Buda, Oktay’ın üstün futbol yeteneğini ve insanlığını anlattı. Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Dr. Şaban Acarbay da Oktay’ın centilmen, yardımsever ve örnek bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, Metin Oktay’ın gazetecilik günlerini hatırlatarak, onunla çalışma şerefine nail olduğunu söyledi. İzmir Spor Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Engin Kurt, Oktay’ın sadece İzmir’de değil Türkiye genelinde iz bıraktığını vurguladı.

İzmirspor ziyaret edildi

Törenin ardından Başkan Mutlu, İzmirspor Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mustafa Kılıç, Metin Oktay’ın İtalya’daki envanterini İzmir’e kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini ve gençlerin Oktay’ı tanıması için çeşitli projeler planladıklarını aktardı.