Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek ligin 6. haftasını 12 puanla namağlup bir şekilde ikinci sırada tamamladı. İzmir ekibi, gelecek cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçına iddialı bir şekilde hazırlanırken, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Genç kadro gol yükünü paylaşıyor

Sezon başında kurduğu genç ve dinamik kadrosuyla ligde fark yaratan Göztepe, birçok kulüp tarafından örnek gösteriliyor. Şu ana kadar attığı 10 golle hücum gücünü kanıtlayan sarı-kırmızılı ekip, gol yükünü tek bir isme bırakmadı. Attığı 10 golün 9'u farklı oyunculardan geldi.

İzmir temsilcisinde, Nijeryalı orta saha oyuncusu Dennis, attığı 2 golle takımın en skorer ismi oldu. Onun dışında Bokele, Emersonn, Olaitan, Janderson, Efkan, Juan, Rhaldney ve Sabra da birer kez gol sevinci yaşadı. Bu çeşitlilik, rakip savunmaların işini zorlaştırırken, Göztepe'nin hücum yelpazesini genişletiyor.

Tek durak Fenerbahçe maçı oldu

Göztepe, bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde rakip ağları sarsmayı başardı. Tek gol atamadığı maç, ligin 2. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda golsüz beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe maçı oldu. Takım, özellikle deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performansla taraftarlarına büyük umut verdi. Bu maçın ardından takımın golcüsü Emersonn, Fransa'nın Toulouse takımına satılarak Göztepe'den ayrılmıştı. Emersonn'un gidişine rağmen, takımın gol yollarında yaşadığı çeşitlilik, Göztepe'nin hücum gücünden bir şey kaybetmediğini kanıtladı.