Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye’de forma giyen bir futbolcuyu milli takıma davet ettiğini açıkladı. Rumen basınına konuşan deneyimli teknik adam, Alanyaspor’un oyuncusu ve Göztepe’nin eski futbolcusu Ümit Akdağ ile bir görüşme yaptığını belirtti.

“Ümit Akdağ’ı ikna etmeye çalıştım ama olmadı”

Rumen teknik direktör, Bükreş doğumlu olan Ümit Akdağ’la yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı. Lucescu, “Ümit Akdağ ile konuştum, onu gelmeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Biraz daha düşünmesini istedim” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, genç futbolcunun Türkiye Milli Takımı’nda forma giymeyi hedeflediğini ancak bu hedefin gerçekleşmesinin zor olabileceğini dile getirdi.

“Türkiye’de forma giymesi zor, burada şansı var”

Lucescu, Ümit Akdağ’a Romanya Milli Takımı’nda kendini gösterme fırsatı sunduğunu söyledi.

“Hâlâ Türkiye Milli Takımı’na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor. Ona Türkiye’de forma giymesinin çok zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim.”

Lucescu, futbolcunun doğduğu ülke olan Romanya’da oynamasının kariyeri açısından daha mantıklı bir tercih olacağını belirtti.

“Ailesi Türk, kendisi Romanya doğumlu”

Bükreş’te dünyaya gelen 23 yaşındaki Ümit Akdağ, ailesi Türk kökenli olduğu için genç yaşta Türkiye’ye yerleşmişti. Profesyonel kariyerine Göztepe altyapısında başlayan futbolcu, daha sonra Alanyaspor formasıyla Süper Lig’de boy gösterdi.

Lucescu, “Burada doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye’ye gitmiş. Türkiye için oynamak istiyor” diyerek oyuncunun milli takım tercihinde duygusal bağlarının etkili olduğunu vurguladı.

Lucescu: “Kapımız her zaman açık”

Rumen teknik adam, Ümit Akdağ’ın kararına saygı duyduğunu ancak Romanya’nın kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti.

“Kendisi isterse milli takımımızda yer bulabilir. Genç, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bizim görevimiz bu potansiyeli değerlendirmek.”