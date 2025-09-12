Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 7-16. haftalarda Göztepe’nin oynayacağı maçların tarih ve saatlerini açıkladı. Açıklanan programa göre sarı-kırmızılı ekip, 27 Eylül Cumartesi Gaziantep FK, 5 Ekim Pazar RAMS Başakşehir, 17 Ekim Pazar Corendon Alanyaspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Göztepe’nin 7-16. Hafta Maçları

7. Hafta

27 Eylül Cumartesi | 17.00: Gaziantep FK - Göztepe

8. Hafta

5 Ekim Pazar | 20.00: Göztepe - RAMS Başakşehir

10. Hafta

26 Ekim Pazar | 17.00: Galatasaray - Göztepe

11. Hafta

1 Kasım Cumartesi | 17.00: Göztepe - Gençlerbirliği

12. Hafta

8 Kasım Cumartesi | 20.00: Kasımpaşa - Göztepe

14. Hafta

30 Kasım Pazar | 17.00: Antalyaspor - Göztepe

15. Hafta

7 Aralık Pazar | 20.00: Göztepe - Trabzonspor

16. Hafta

14 Aralık Pazar | 14.30: Gaziantep FK - Göztepe

TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş ile yapılan çalışmalar sonucunda maç saatlerini 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirledi. Bu uygulama, hem taraftarların hem de kulüplerin programını kolaylaştırmayı hedefliyor.