Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 7-16. haftalarda Göztepe’nin oynayacağı maçların tarih ve saatlerini açıkladı. Açıklanan programa göre sarı-kırmızılı ekip, 27 Eylül Cumartesi Gaziantep FK, 5 Ekim Pazar RAMS Başakşehir, 17 Ekim Pazar Corendon Alanyaspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.
Göztepe’nin 7-16. Hafta Maçları
7. Hafta
-
27 Eylül Cumartesi | 17.00: Gaziantep FK - Göztepe
8. Hafta
-
5 Ekim Pazar | 20.00: Göztepe - RAMS Başakşehir
10. Hafta
-
26 Ekim Pazar | 17.00: Galatasaray - Göztepe
11. Hafta
-
1 Kasım Cumartesi | 17.00: Göztepe - Gençlerbirliği
12. Hafta
-
8 Kasım Cumartesi | 20.00: Kasımpaşa - Göztepe
14. Hafta
-
30 Kasım Pazar | 17.00: Antalyaspor - Göztepe
15. Hafta
-
7 Aralık Pazar | 20.00: Göztepe - Trabzonspor
16. Hafta
-
14 Aralık Pazar | 14.30: Gaziantep FK - Göztepe
TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş ile yapılan çalışmalar sonucunda maç saatlerini 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirledi. Bu uygulama, hem taraftarların hem de kulüplerin programını kolaylaştırmayı hedefliyor.