Son Mühür - Yeni sezona iddialı ve güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Süper Lig ekibi Göztepe ile Fenerbahçe arasında dev bir transfer pazarlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün, Göz-Göz'ün bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken sağ kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı renklerine bağlamak için uzun süredir yürüttüğü temaslarda yeni bir formül geliştirdiği iddia edildi. İstanbul ekibinin, bu transferi daha düşük bir bonservis bedeliyle bitirebilmek amacıyla gözden çıkardığı 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı takas kurgusunda sarı-kırmızılı yönetime önerdiği ortaya çıktı.

Göz-Göz Arda Okan için kapıyı 15 Milyon Euro'dan açtı

Altyapısından yetiştiği eski kulübü Fenerbahçe'ye dönme arifesinde olan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için Göztepe yönetiminin tavrı oldukça net. Sarı-kırmızılı kurmaylar, güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan ve hızı, dripling yeteneği ile hava toplarındaki hakimiyetiyle ligin en efektif oyuncularından biri haline gelen genç yıldız için bonservis kapısını 15 milyon Euro'dan açtı. Bu sezon Süper Lig'de Göztepe formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan, savunma ile hücum arasındaki geçişlerde kritik rol oynayan Arda Okan için İzmir temsilcisi bu mali beklentinin altına inmeye yanaşmıyor.

Fenerbahçe Musaba'yı gözden çıkardı

Takas paketine eklenmek istenen Anthony Musaba ise Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın planlamasında ikinci planda kalmış durumda. Sarı-lacivertli formayla geçirdiği ilk sezonda Süper Lig’de 32 maça çıkarak 5 gol ve 4 asistlik ortalama bir grafik sergileyen Hollandalı kanat oyuncusunun, yeni sezonda İstanbul ekibinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. Kanat hatlarına daha skorer ve dünya çapında yıldız isimler dahil etmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin, Musaba'yı Göztepe'ye önererek hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de Arda Okan transferindeki nakit yükünü hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor.