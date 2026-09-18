Trendyol Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayarak ilk 5 haftada 2 puanda kalan ve 18’inci sıraya düşen Göztepe, saha sonuçlarının aksine istikrar mesajı veren önemli bir hamle yaptı.

Pazar günü evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermeyi planlıyor.

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov’un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Bu kararla birlikte Stoilov, son 10 yıllık dönem değerlendirildiğinde İzmir temsilcisinde en uzun süre görev alanteknik direktör unvanını elde etti.

1. Lig’den süper lig’e uzanan başarı

Göztepe’deki görevine 2023-2024 sezonunun 12’nci haftasında Hırvat teknik adam Radomir Kokovic’in yerine gelen 59 yaşındaki Stanimir Stoilov, ilk sezonunda takımı Süper Lig’e taşıma başarısı gösterdi.

Süper Lig’deki 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda ilerlemesini sağlayan teknik adam, hedefin kıl payı kaçırıldığı süreçlerin ardından bu sezona istediği başlangıcı yapamayarak başlasa da yönetimin güvenini korudu.

Ankersen: "Sıra bizde"

Sport Republic yönetimi, alınan sonuçlara rağmen Stoilov ile yola devam kararı verirken Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen kulübün Bulgar teknik adama olan inancına dikkat çekerek;

"Stanimir’e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe’yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı.

Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde." dedi.

10 yılda 12 teknik adam değişti

Stoilov’un imzaladığı uzun süreli sözleşme, Göztepe’nin son 10 yıldaki teknik direktör değişimleri dikkate alındığında tarihi bir önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Stoilov dışında 12 farklı çalıştırıcıyla kulübede yer aldı.

Süper Lig’e yükseldiği 2016-2017 sezonuna Okan Buruk ile başlayan İzmir ekibi, sezonu Yılmaz Vural yönetiminde tamamlayıp play-off’ta başarılı olarak Süper Lig’e yükseldi.

Ertesi sezon Tamer Tuna ile yarışan Göztepe, 2018-2019 sezonunda sırasıyla Bayram Bektaş, Kemal Özdeş ve tekrar Tamer Tuna’ya takımı teslim etti. 2019-2020 sezonuna Tamer Tuna ile başlanıp İlhan Palut ile devam edildi.

2020-2021 sezonunda İlhan Palut’un ardından göreve Ünal Karaman getirildi. Kulübün Süper Lig’den düştüğü 2021-2022 sezonunda Ünal Karaman, Nestor El Maestro ve Stjepan Tomas olmak üzere üç ayrı isim görev yaptı.

Sport Republic şirketinin futbol şubesini devraldığı 2022-2023 sezonunda ise önce Turgay Altay, ardından Ekrem Dağ görev yaptı.

2023-2024 sezonuna Radomir Kokovic ile başlayan sarı-kırmızılılar, 12’nci haftadaki ayrılığın ardından takımı Stanimir Stoilov’a emanet ederek kulüpte uzun süreli bir teknik direktörlük döneminin temelini attı.