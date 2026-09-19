İzmir’in Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, ligin beşinci haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligin başından bu yana üç yenilgi ve iki de beraberlik alıp hanesine sadece iki puan yazdıran Göztepe, yarın saat 20.00’de kendi evi Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda Oğuzhan Çakır’ın hakemliğinde Karadeniz ekibiyle mücadele edecek. Yarınki maçta sakatlıkları bulunan stoperler Furkan Bayır, Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin dışında kart cezalısı sağ bek Ogün Bayrak, Çaykur Rizespor'a karşı ter dökemeyecek. Tedavisi süren orta saha Novatus Miroshi'nin durumunun ise yarın netlik kazanması bekleniyor.

Kendi evinde henüz puan alamadı

Göztepe'nin bu haftaki rakibi Çaykur Rizespor ise 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Karadeniz ekibi 5 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 9 puan topladı. Rize ekibi üst üste 3 deplasman maçını da kazanmayı başarırken, Göztepe ise evinde henüz puan alamadı. Göz-Göz, taraftarı önünde Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. İzmir temsilcisi hafta içinde takımla dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzatmıştı.

Bilet fiyatları belli oldu

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 350, 5'inci ve 6'ncı kategori 600, misafir tribünü ise 700 TL olarak satışa sunuldu.