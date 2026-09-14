Son Mühür/Hüseyin Demir U20 Sutopu Türkiye Şampiyonası’nda büyük heyecan sona erdi. Birbirinden keyifli ve güzel maçlar oynanırken sporseverler spor dolu anlara tanıklık etti. Göztepe Spor Kulübü, Manisa'da düzenlenen Sutopu U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda play-off etabında çıktığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı final ve final karşılaşmalarında da hata yapmayan İzmir temsilcisi, Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmir’in gururu

Karşılaşmanın ardından Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, “ Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Altyapımız ve A takımımız bizleri gururlandırıyor. Geçtiğimiz sezon çifte kupa kazanan A takımımız, gençlere örnek oldu” dedi. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil’de sporcuları ve teknik ekibi arayarak tebrik etti.

Altyapıdan A takıma büyük gurur

İzmir temsilcisi, altyapılarda önemli başarılara imza atarken A takımda hem ülkemizde hem Avrupa’da başarıdan başarıya koşuyor. Avrupa Challenger Cup ve Türkiye Şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılılar, İzmir’in gururu oldu. Göztepe Spor Kulübü’nün A takımındaki oyuncular milli takımda forma giyerken altyapılarda sporcular ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Kübra Kuş, İtalya’da

Göztepe’nin efsane sporcusu Kübra Kuş, kariyerine İtalya’da devam edecek. Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Challenger Cup ve Türkiye Şampiyonluğu yolunda gösterdiği liderlik, mücadele ve verdiği emekle kazandığımız başarılarda büyük pay sahibi olan kaptanımıza, Göztepe’mize kattığı her şey için teşekkür ediyoruz. Spor hayatına İtalya’da devam edecek olan kaptanımız Kübra Kuş’a kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.