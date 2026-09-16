Yaz döneminde Slovenya kampında sergilediği başarılı performans ve attığı gollerle taraftara büyük umut veren Sinclair Armstrong, ligin ilk haftasında deplasmanda 3-3 sona eren Samsunspor mücadelesinde de ağları havalandırarak sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak ilk iki haftaki Samsunspor ve Gençlerbirliği maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan genç forvet, son üç haftada formayı kaybetti.

Süreleri giderek azaldı

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda iptal olan Juan Silva'yı as kadroya yerleştirince Armstrong'un forma giydiği dakikalar giderek düştü. İrlandalı golcü, 3’üncü haftadaki Galatasaray deplasmanında oyuna son 27 dakikada dahil oldu. İç sahadaki Gaziantep FK karşılaşmasında 22 dakika süre alabilen oyuncu, son Alanyaspor mücadelesinde ise sadece 12 dakika sahada kalabildi.

Gol yükünü Juan çekti, diğer Brezilyalılar suskun kaldı

Stanimir Stoilov'un hücum hattında şans verdiği diğer Brezilyalı golcüler Janderson ve Henrique şu ana kadar ağları havalandırmayı başaramadı. Buna karşın ilk 11'in değişmezi haline gelen Juan Silva ise attığı 4 golle sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi konumuna geldi. Göztepe, 3 haftalık milli ara öncesindeki Çaykur Rizespor kritik müsabakası öncesinde hücum hattındaki bu form grafiğiyle hazırlıklarını sürdürüyor.