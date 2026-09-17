Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan başladı. 2026-2027 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe Spor Kulübü, ilk haftada evinde Kahramanmaraş’ı mağlup etti. İzmir temsilcisi sezonun ikinci haftasında Ankara deplasmanında OGM Ormanspor ile kozlarını paylaşacak. Takımın genç oyuncularından, 2004 jenerasyonunun parlayan yıldızlarından Eray Büyükcangaz, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan Büyükcangaz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, TBL’nin gençler için önemli bir basamak olduğunu belirtti. İzmirli Eray Büyükcangaz, taraftarları ve basketbolseverleri maçlara davet etti.

“3’de 3 yapmak istiyoruz”

Sezonun ilk üç haftasında 3’de 3 yapmak istediklerini belirten Göztepe Spor Kulübü’nün genç basketbolcularından Eray Büyükcangaz, “Geçen sezonda gayet iyi, verimli bir sezon geçti. Bu sene daha geniş, daha iyi bir kadromuz var. İddialı bir takımız ve şampiyon olmak istiyoruz. Güzel bir fikstürümüz var. Kısa vadede 3’de 3 yapmak istiyoruz. İyi bir şekilde adım adım ilerlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“TBL’de rekabet üst seviyede”

TBL’de rekabetin üst seviyede olduğunu vurgulayan Göztepeli Eray Büyükcangaz, “Yalova, Antep, Mersin, Final, Haremspor gibi takımlar güçlü ve bütçeli olduğunu gözlemliyoruz. Takımların potansiyelleri yakın. Herkesin birbirini yenebilme durumu var. Güzel bir rekabet, güzel bir mücadele olacak. Umarım şampiyon olan takım biz oluruz. Herkese başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“TBL, gençler için önemli basamak”

Türkiye Basketbol Ligi’nin gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Göztepe’nin basketbolcusu Eray Büyükcangaz, “TBL, sert ve mücadelesi yüksek olan bir organizasyon. Burası gençler için bir basamak. Kendimizi Süper Lig’e taşımak için önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Süre alıyorsan, fırsatları değerlendiriyorsan eğer gençler için doğru bir tercih olabiliyor. Geçen sene önemli süreler alarak iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu sezon da her maçta elimizden gelenin en iyisini yaparak mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Atletizm çalıştım”

Yaz döneminde tedavi sürecinden sonra atletizm çalışmalarına önem verdiğini söyleyen Eray Büyükcangaz, “Bu yaz döneminde esasında çok fazla çalışma şansım olmadı. Küçük bir operasyon geçirdim. Atletizm ve bireysel çalışmalarına önem vererek kendimi geliştirmeye çalıştım. Sakatlık süreci beni biraz geriye atsa da ben özverili bir şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Yaklaşık bir ay antrenman yapabildim. Sezon öncesi, mümkün olduğunca bireysel antrenmanlarıma ağırlık verdim” dedi.

“Kesinlikle iddialıyız”

Ligde iddialı olduklarını, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Büyükcangaz, “Fikstürümüz çok güzel. Kesinlikle iddialıyız… Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Tüm taraftarlarımızı, camiamızı ve baketbolseverleri maçlarımıza bekliyoruz ”dedi.

“Altyapıdan A takıma geçiş sancılı olabiliyor”

Altyapıdan A takıma geçişin gençler için sancılı olabildiğini belirten Eray Büyükcangaz, “Kendilerinin oynayabileceklerini ve ispatlayabileceği yerlere gitmelerini öneriyorum. TBL ve TB2L’deki sertliği, agresifliğe alışsınlar. Türk oyuncular için tabi altyapıdan A takıma geçiş süreci zor olabiliyor. Bende TBL’de uzun bir dönem yer aldım. İnişler çıkışlar olabilir. Tekrardan ivme yakalamak lazım” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlarımız, bizim en büyük desteğimiz”

Taraftarlara ve camiaya mesajlar ileten Eray Büyükcangaz, “Günümüz basketbolu çok değişti. Uzunların şut attığı bir dönemde daha fazla atletizm ön plana çıkıyor. Kendi uyumumuzu ve adaptasyonumuzu ayarlıyoruz. Taraftarlarımızın hepsi bizim için büyük bir ses, büyük bir güç. Her zaman bizi desteklesinler, yanımızda dursunlar” diye sözlerini sonlandırdı.