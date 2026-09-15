Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlarda ortaya koyduğu gelişimin ve çok branşlı spor kültürünün önemli bir yansıması olan buluşmaya; genç voleybolculardan Melis Erdoğan ve Duru Zeren, artistik cimnastik milli takımından Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, atletizmden Reyhan Taşdelen, yüzmeden Cemil Cankat Er, para okçuluktan Büşra Fatma Ün, yelkenden Ece Melis Baş ve Nisa Üstündağ katıldı.

Göztepe olimpik branşlarda ivme yakaladı!

Milli yüzücü Pınar Dönmez ile milli triatlet Gültigin Er ise programları nedeniyle buluşmada yer almadı. Türkiye’nin en fazla olimpik branşlarına sahip olan Göztepe Spor Kulübü, 19 olimpik branşla başarıdan başarıya koşuyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer alan Göztepeli sporcular, İzmir’in büyük gururu oluyor. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz ile Onursal Başkan Mehmet Sepil, yeni projelerle çalışmalarını sürdürüyor.

Göztepeli sporcular, başarılarını Sepil ile paylaştı

Göztepeli sporcular, son dönemde ay-yıldızlı forma altında yaşadıkları deneyimleri ve elde ettikleri başarıları Mehmet Sepil ile paylaştı. Farklı yaşlardan ve farklı branşlardan sporcularımızın aynı masa etrafında buluştuğu etkinlikte, Göztepe çatısı altında oluşan spor kültürü ve gelecek hedefleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

“Genç sporcular için ilham kaynağı oluyor”

Buluşmada sporcularımıza seslenen Mehmet Sepil, Göztepe’nin olimpik branşlardaki hedeflerine dikkat çekerek, “Ferhat ve Büşra bizim elçilerimiz. Bugün burada gördüğümüz bu tablo, neler yapmak istediğimizin bir özeti ve bizim için çok değerli. Sizlerin oluşturduğu bu başarı tablosu, yeni yetişen genç sporcular için de ilham kaynağı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte Göztepe’yi temsil ediyoruz”

Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise farklı branşlardan genç sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Birçok branştan genç sporcuları burada görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte Göztepe’yi temsil ediyoruz. Bizler başarılarımıza bir yenisini daha eklediğimizde, yeni nesil için de ilham kaynağı oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri, cimnastik takımımızdaki arkadaşlarım Ayberk ve Mert Efe” dedi.

Tek arma, farklı branşlar, aynı hedef

Cimnastikten yüzmeye, atletizmden voleybola, para okçuluktan yelkene ve triatlona uzanan geniş bir yelpazede milli takımlara sporcu kazandıran Göztepe, olimpik branşlardaki yapılanmasını her geçen gün daha ileriye taşımaya devam ediyor. Ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği her başarı, Göztepe’nin çok branşlı spor kulübü kimliğini daha da güçlendiriyor.

Göztepeli sporcuların hedefi olimpiyatlar

Bir yanda uluslararası arenada önemli başarılar kazanmış tecrübeli Göztepeli sporcular, diğer yanda onların izinden gelen gençlerimiz… Mehmet Sepil’in ev sahipliğindeki bu buluşma, Göztepe’nin bugün geldiği noktayı göstermenin yanı sıra gelecekte ulaşmak istediği yerin de güçlü bir fotoğrafını ortaya koydu. Göztepe, bir asrı geride bırakırken yalnızca geçmişinin başarılarıyla değil; ay-yıldızlı formayı taşıyan, olimpiyatları ve dünyanın en büyük organizasyonlarını hedefleyen yeni nesil sporcularıyla da geleceğe yürüyor.