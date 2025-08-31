İstanbul’daki Beşiktaş Gain Arena’da oynanan karşılaşmada Aliağa Petkimspor, güçlü rakibi karşısında istediği oyunu ortaya koyamadı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 89-71 kazanırken, İzmir temsilcisi sahadan ikinci hazırlık mağlubiyetiyle ayrıldı.

Sajus’un performansı öne çıktı

Maçın en skorer ismi Petkimspor’dan Sajus oldu. 21 sayı üreten başarılı oyuncu, mağlubiyete rağmen takımının en etkili ismi olarak dikkat çekti. İzmir ekibinde diğer oyuncuların ise skor katkısı sınırlı kaldı.

İlk sınavda Galatasaray’a kaybetmişti

Aliağa Petkimspor, daha önce İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde Galatasaray karşısına çıkmış, o mücadeleyi de 86-83 kaybetmişti. Böylece İzmir ekibi hazırlık döneminde oynadığı iki özel maçı da yenilgiyle tamamladı.