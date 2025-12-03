İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentin önemli yerleşim birimlerinden Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde zorunlu bir su kesintisi yaşanacağını kamuoyuna duyurdu. Kritik kesinti, Narlıdere Liman Reis Mahallesi sınırları içerisinde, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen ciddi bir arızadan kaynaklanıyor. Bu noktada bulunan Q800 çapındaki dev çelik isale boru hattında oluşan hasarın onarımı için acil çalışma başlatılacağı belirtildi.

Kesinti başlangıç ve bitiş tarihleri: 24 saatlik kapsamlı çalışma

İZSU'dan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, su kesintisi bugün sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Ekiplerin arızayı giderme çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte, kesintinin 4 Aralık Perşembe günü sabah saat 10.00'da sona ermesi öngörülüyor. Böylece bölge sakinleri, aralıksız 24 saat sürecek bir susuzluk dönemi için hazırlıklarını yapmak durumunda kalacak. Kesintinin, özellikle günlük yaşam ve ticari faaliyetler üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Etkilenecek bölgeler: Narlıdere ve Güzelbahçe'nin tamamı tedbir almalı

Bu zorunlu müdahale neticesinde su hizmetinden mahrum kalacak bölgelerin kapsamı da detaylıca açıklandı. Kesintiden Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi doğrudan etkilenecek. Bununla birlikte, arızanın isale hattı üzerindeki konumu ve sistem üzerindeki etkisi nedeniyle Güzelbahçe ilçesinin tamamı da bu 24 saatlik süre zarfında su alamayacak. İZSU, her iki ilçedeki tüm haneleri ve iş yerlerini, belirtilen saatler için yeterli su stokunu yapmaları konusunda uyardı.

Normalleşme süreci uzayabilir: Depo seviyeleri ve basınç uyarısı

Kurumun açıklamasında dikkat çekilen bir diğer önemli husus ise, arıza onarımının tamamlanmasının ardından suyun şebekeye geri verilme süreci oldu. Onarım bitiş saati olan Perşembe 10.00'dan sonra bile, bölgedeki su depolarının seviyelerinin yeniden yükselmesi ve isale hatlarındaki su basıncının istenen normal düzeye ulaşması ek bir zaman dilimi gerektirebilir. Ayrıca, kesinti sonrası oluşacak yoğun su kullanım talebi sebebiyle, suyun özellikle yüksek kotlardaki hanelere ve yoğun nüfuslu iş yerlerine ulaşmasının, onarımın resmen bittiği saatten farklılık gösterebileceği özellikle belirtildi. Bu nedenle vatandaşların, suyun musluklardan akmaya başlaması için sabırlı olmaları ve ek gecikmeleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor.